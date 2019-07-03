2019-07-03T12:53:50+03:00
Общество

Администрация Надымского района снабжает национальные села теплицами

Двенадцать уже отправили в Ныду
Анна Полякова
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Администрация Надымского района снабжает национальные села теплицами Фото: nadymregion.ruАдминистрация Надымского района снабжает национальные села теплицами Фото: nadymregion.ru
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В Надмском районе развивают тепличное хозяйство. Большую помощь селянам в этом оказывает районная администрация, которая для жителей национальных сел приобретает теплицы арочного типа с покрытием из поликарбоната.

Двенадцать таких теплиц были накануне погружены на баржу и по воде отправлены в национальное село Ныду. В ближайшее время на приусадебных участках ныдинцев появятся легковозводимые, энергоэкономичные теплицы, в которых, уверены хозяева, вырастет богатый урожай овощей. Такие же теплицы появятся вскоре в национальных селах Нори и Кутопьюган.

Как пояснили в администрации Надымского района, сегодня в муниципалитете реализуется комплекс мер, направленных на развитие АПК, в том числе по обеспечению продовольственной безопасности, повышению самозанятости населения, созданию условий устойчивого развития сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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