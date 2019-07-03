2019-07-03T12:40:39+03:00
Общество

Омичи готовят для Лабытнанги концепцию «десятилетки озеленения»

В городе Семи лиственниц изучили мнение жителей по этому вопросу
Анна Полякова
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Омичи готовят для Лабытнанги концепцию «десятилетки озеленения» Фото: lbt.yanao.ruОмичи готовят для Лабытнанги концепцию «десятилетки озеленения» Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги приняли участие в голосовании на портале «Живем на Севере», где высказали мнение об вариантах украшения горда цветами и деревьями.

- Специалисты Института территориального планирования «Град» (г. Омск) занимаются разработкой схемы озеленения муниципалитета на период 2020 – 2030 года, сообщили в администрации города.

Из двух стилей лабытнангцы отдали предпочтение регулярному, когда элементы озеленения располагаются симметрично и выдерживаются строгие геометрические линии. Пейзажный вариант, когда все элементы дизайна размещаются в свободном порядке, поддержан 213 голосами.

Отвечая на вопрос, достаточно ли озеленены дворовые территории жилых домов, вариант «нет» выбрали 856 раз, «да» - всего 86 раз.

Также горожане рассказали, где больше проводят время. Большинство - на городских улицах – этот вариант ответа поддержан 784 раза, «во дворе своего жилого дома» - 519 и «в парке, сквере» - 257 голосов.

Участники портала в ходе опроса сформировали рейтинг территорий, подлежащих озеленению в будущем. Подавляющее большинство, то есть 670 раз лабытнангцы выбрали территорию возле железнодорожного вокзала. Вариант «сквер со скульптурой «Олень и рыба» был выбран 459 раз. Необходимо дополнить зелеными насаждениями парк «Юбилейный» - решил 420 горосовавших.

В списке оказались въездная площадка «Ворота Ямала», сквер по улице Дзержинского, территория возле стелы на въезде в город, у паромной переправы, Аллея здоровья, возле строящихся спортивных объектов, сквер «Студенческий», сквер со скульптурой «Хлеб нашей памяти», территория на пересечении улиц Ленина – Первомайская – Новая, Коми-деревня.

Результаты опроса будут переданы в ИТП «Град» для учёта пожеланий лабытнангцев при подготовке концепции «десятилетки озеленения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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