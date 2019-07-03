В Шурышкарском районе мужчина насмерть забил избранницу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-03T12:13:44+03:00

Его отправили в колонию строго режима на 8 лет

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Жителю в села Горки Шурышкарского района, убившему сожительницу, зачитали приговор. Его судили по стать о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 19 марта пара поссорилась. Во время конфликта 35-летний мужчина избил возлюбленную. Он бил женщину руками и ногами. Удары приходились по голове и туловищу. От полученных травм она скончалась на месте преступления.

Приговором суда мужчине назначено 8 лет лишения свободы. Его отправили отбывать наказание в колонию строгого режима, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU