2019-07-03T12:13:44+03:00
Происшествия

В Шурышкарском районе мужчина насмерть забил избранницу

Его отправили в колонию строго режима на 8 лет
Анна Полякова
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В Шурышкарском районе мужчина насмерть забил избранницуВ Шурышкарском районе мужчина насмерть забил избранницуФото: Ольга Крыльцова
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Жителю в села Горки Шурышкарского района, убившему сожительницу, зачитали приговор. Его судили по стать о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 19 марта пара поссорилась. Во время конфликта 35-летний мужчина избил возлюбленную. Он бил женщину руками и ногами. Удары приходились по голове и туловищу. От полученных травм она скончалась на месте преступления.

Приговором суда мужчине назначено 8 лет лишения свободы. Его отправили отбывать наказание в колонию строгого режима, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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