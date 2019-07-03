Ямал и Япония налаживают межрегиональные связи в формате малых проектов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-03T10:55:25+03:00

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Экологически чистая продукция оленеводства, переработка эндокринно-пантового сырья, нефтегазохимия открывают возможности для партнёрских инициатив Ямала и Японии. Об этом говорили представители Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), посетившие арктический регион с ознакомительным визитом. Гости выразили намерение способствовать участию японских компаний в проектах арктического региона.

Глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами в Москве г-н Саито Даисукэ отметил, что потенциал сотрудничества между Японией и Россией используется не в полной мере – внешнеторговый оборот составляет 28 млрд долларов. Всего 300 компаний поддерживают постоянные деловые отношения с Россией.

Особенно пристального внимания, по мнению заместителя губернатора, директора департамента внешних связей ЯНАО Александра Мажарова, требует изучение обеими сторонами таможенного законодательства двух стран на предмет соответствия ямальской продукции стандартам Японии. Он предложил направить осенью специалистов в области пищевой промышленности на Ямал для обмена опытом и ознакомления с технологией переработки продукции оленеводства.

Саито Даисукэ пригласил ямальскую делегацию посетить Японию, а также предложил содействие в проведении семинаров по темам бизнеса, энергосбережения и экологических технологий.

Представители Японии в ходе визита ознакомились с деятельностью Научного центра изучения Арктики и Российского центра освоения Арктики. Особую гости региона выразили в изучении экологических требований и культуры коренных народов, планируя участие японских компаний в реализации крупных промышленных проектов на Ямале, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU