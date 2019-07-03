На Ямале объявили высокий уровень пожарной опасности в лесах
На Ямале в период с 03 по 06 июля 2019 года ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 3-4 класс прогнозируется в Надымском, Приуральском районах, в городах Салехард, Лабытнанги.
В последние дни в регионе установилась жаркая погода без осадков. Температура воздуха держится около +30 градусов. Ветер дует южных направлений не сильнее 6 метров в секунду.
По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, на сегодняшний день лесных пожаров не наблюдается. Накануне потушили огонь, бушевавший в Пуровском районе. Горело 10 гектаров леса.
Всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 19 очагов природных пожаров на общей площади 86 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU