2019-07-03T10:28:42+03:00
Общество

На Ямале объявили высокий уровень пожарной опасности в лесах

Особую осторожность нужно проявить в Надымском, Приуральском районах, в городах Салехард, Лабытнанги
Анна Полякова
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На Ямале объявили высокий уровень пожарной опасности в лесах Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале объявили высокий уровень пожарной опасности в лесах Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале в период с 03 по 06 июля 2019 года ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 3-4 класс прогнозируется в Надымском, Приуральском районах, в городах Салехард, Лабытнанги.

В последние дни в регионе установилась жаркая погода без осадков. Температура воздуха держится около +30 градусов. Ветер дует южных направлений не сильнее 6 метров в секунду.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, на сегодняшний день лесных пожаров не наблюдается. Накануне потушили огонь, бушевавший в Пуровском районе. Горело 10 гектаров леса.

Всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 19 очагов природных пожаров на общей площади 86 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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