СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-03T12:15:03+03:00

Ямальского участника ОПГ, скрывавшегося от правосудия 9 лет, поймали во Франции Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале ждет суда участник ОПГ, который 9 лет бегал от правосудия. Ему предъявлено обвинение в групповом убийстве.

Кровавая расправу четверка злоумышленников учинила 31 октября 2010 года в Новом Уренгое. Они вымогали деньги у мужчины, смертельно ранив ножом. Он скончался в больнице.

В 2012 году двух соучастников преступления приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы. Двое других были объявлены в международный розыск, поскольку после совершения преступления скрылись.

В апреле 2019 года НЦБ Интерпола Франции сообщило о задержании одного из злоумышленников. Задержанного решено передать российским правоохранительным органам. Уголовное дело направлено в суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU