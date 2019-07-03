2019-07-03T12:15:03+03:00
Происшествия

Ямальского участника ОПГ, скрывавшегося от правосудия 9 лет, поймали во Франции

Ему предъявлено обвинение в групповом убийстве
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальского участника ОПГ, скрывавшегося от правосудия 9 лет, поймали во ФранцииЯмальского участника ОПГ, скрывавшегося от правосудия 9 лет, поймали во ФранцииФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На Ямале ждет суда участник ОПГ, который 9 лет бегал от правосудия. Ему предъявлено обвинение в групповом убийстве.

Кровавая расправу четверка злоумышленников учинила 31 октября 2010 года в Новом Уренгое. Они вымогали деньги у мужчины, смертельно ранив ножом. Он скончался в больнице.

В 2012 году двух соучастников преступления приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы. Двое других были объявлены в международный розыск, поскольку после совершения преступления скрылись.

В апреле 2019 года НЦБ Интерпола Франции сообщило о задержании одного из злоумышленников. Задержанного решено передать российским правоохранительным органам. Уголовное дело направлено в суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уютный Ямал»: надымчане осваивают инициативное бюджетирование
В Салехарде за лето благоустроят десять дворов
Администрация Надымского района снабжает национальные села теплицами
Омичи готовят для Лабытнанги концепцию «десятилетки озеленения»
В Шурышкарском районе мужчина насмерть забил избранницу
Ямал и Япония налаживают межрегиональные связи в формате малых проектов
На Ямале объявили высокий уровень пожарной опасности в лесах
В Находке после жалоб сельчан цены в магазине снизились
Вдоль реки Собь установили бочки для мусора
Мнимый кредитор выманил у пуровчанина больше 15 тысяч рублей
В Ноябрьске женщина поймала ведром гадюку во дворе дома
При ремонте улицы Муравленко в Ноябрьске деревья решено сохранить
На трассе Сургут-Салехард столкнулись МАН и КамАЗ
В Лабытнанги по горячим следам раскрыли ночную квартирную кражу
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Погода на Ямале 3 июля: день будет жарки, солнечным и без осадков
Вдова погибшего рабочего простила виновного в ЧП на производстве в Красноселькупе
Глава Ямала проверил, как благоустраивают столицу региона
Лабытнангцы выбрали музыку Вивальди для нового фонтана
Надымчанка отдала почти 200 тысяч, поверив в компенсацию страховки по кредиту
Переправу через реку Пур на один день закроют
Три компании «Роснано» претендуют на юбилейную Премию «Приоритет»
За спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских
На Ямале в пришкольных лагерях выявили 50 нарушений безопасности
В Новом Уренгое запустили новый асфальтобетонный завод