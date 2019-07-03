2019-07-03T09:48:51+03:00
Общество

В Находке после жалоб сельчан цены в магазине снизились

Просроченная продукция с прилавков исчезла
Анна Полякова
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В Находке после жалоб сельчан цены в магазине снизились Фото: tasu.ruВ Находке после жалоб сельчан цены в магазине снизились Фото: tasu.ru
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«Народный контроль» провел рейд в торговых точках села Находка Тазовского района. Активисты посетили магазин Тазовского потребительского общества.

Раньше на этот магазин были частые жалобы со стороны жителей села. На прилавках можно было встретить просроченную продукцию, продавец в магазине находился без спецодежды. Однако все изменилось после публичной критики. В последнее время в этот магазин стало приятно заходить. В этот раз при проверке нарушений не выявлено.

- В магазине навели порядок и даже цены ниже стали, - прокомментировала народный контролёр Наталья Вэнго.

В этот же день проверили другой торговый объект «Аида», где были выявлены нарушения: просроченный шоколад и нарушение соблюдения температурного режима на молочную продукцию. Продавец сразу же отреагировала на замечания, убрав продукту, не пригодные для продажи, сообщили в администрации Тазовского района.

Индивидуальному предпринимателю даны рекомендации по хранению и продаже майонеза и молочной продукции. По информации народных контролеров, проверки в магазинах села в ближайшие дни будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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