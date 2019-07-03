Вдоль реки Собь установили бочки для мусора
По пути популярного туристического маршрута на Ямале разместили десять бочек для мусора. Река Собь река не является категорийной, поэтому для сплавов здесь не требуется специальная подготовка.
В результате после ежегодных экологических путешествий по реке, которые проводит ГБУ ЯНАО «Ямалтур», добровольцы собирают десятки мешков бытового мусора, оставленного туристами. В этом году волонтёры очистили 15 стоянок, на которых за год останавливается примерно 5 тысяч путешественников.
Теперь вдоль реки появятся бочки ярко-зелёного цвета, которые видно с воды. По завершении сезона сплавов сотрудники ГБУ ЯНАО «Ямалтур» совместно с членами волонтёрских общественных движений проведут очистку контейнеров и утилизацию мусора.
Также на месте начала маршрута сплава по Соби установлен информационный щит с полезной информацией для туристов. Здесь будут обозначены схема маршрута сплава, стоянки для туристов, правила техники безопасности и поведения на природе, сообщили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU