Вдоль реки Собь установили бочки для мусора

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-03T09:39:35+03:00

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По пути популярного туристического маршрута на Ямале разместили десять бочек для мусора. Река Собь река не является категорийной, поэтому для сплавов здесь не требуется специальная подготовка.

В результате после ежегодных экологических путешествий по реке, которые проводит ГБУ ЯНАО «Ямалтур», добровольцы собирают десятки мешков бытового мусора, оставленного туристами. В этом году волонтёры очистили 15 стоянок, на которых за год останавливается примерно 5 тысяч путешественников.

Теперь вдоль реки появятся бочки ярко-зелёного цвета, которые видно с воды. По завершении сезона сплавов сотрудники ГБУ ЯНАО «Ямалтур» совместно с членами волонтёрских общественных движений проведут очистку контейнеров и утилизацию мусора.

Также на месте начала маршрута сплава по Соби установлен информационный щит с полезной информацией для туристов. Здесь будут обозначены схема маршрута сплава, стоянки для туристов, правила техники безопасности и поведения на природе, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU