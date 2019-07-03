2019-07-03T09:28:09+03:00
Происшествия

Мнимый кредитор выманил у пуровчанина больше 15 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность мошенников
Анна Полякова
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Мнимый кредитор выманил у пуровчанина больше 15 тысяч рублейМнимый кредитор выманил у пуровчанина больше 15 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве. На уловку аферистки попался местный житель, который пытался оформить кредит через интернет.

25 июня на одном из сайтов он подал заявку на подбор кредита. На следующий день ему перезвонила незнакомая девушка, представившись работницей банка, и сообщила, что кредит мужчине одобрен, необходимо перевести денежные средства в счет оплаты процентов и комиссии за получение денег.

После того, как ямалец оплатил требуемые незнакомкой взносы в размере 15 747 рублей, он решил связаться с предполагаемыми кредиторами. Однако их телефоны были отключены, а обещанный кредит он так и не получил.

Мужчина понял, что связался с мошенниками, и обратился в полицию. В полиции он признался, что о такой схеме обмана он знал из СМИ, но не предполагал, что станет очередным обманутым заемщиком. Сейчас полицейские устанавливают личность мошенников, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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