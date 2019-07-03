2019-07-03T09:17:58+03:00
Общество

В Ноябрьске женщина поймала ведром гадюку во дворе дома

Пережив стресс, она предупредила земляков об опасности
Анна Горлач
Поделиться:
В Ноябрьске женщина поймала ведром гадюку во дворе дома Фото: pixabay.comВ Ноябрьске женщина поймала ведром гадюку во дворе дома Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Ноябрьска поймала ведром гадюку. Об этом женщина сообщила в социальной сети «В Контакте», разместив пост. Ядовитая змея ползала во дворе частного дома по улице Радужная. Ноябрянка, заметившая гада, была весьма напугана.

После случившегося, пережив стресс, она предупредила земляков об опасности. Ноябрянка рассказала, что дом находится метров в 300-400 от болота.

«Кто живет в самострое, будьте осторожны, в нашем болоте появились гадюки. Я сегодня в 10 часов поймала ведром гадюку прям во дворе у крыльца», - написала Татьяна Минейкина.

«Комсомольской правде –Ямал» она рассказала, что змея кидалась на собаку. Пес лаял, но потихоньку отступал. Приехали спасатели, подтвердили, что это действительно гадюка, и забрали ее с собой, после этого сотрудники «Ямалспаса» выпустили опасную змею в лес.

Описывая гадюку, она уточнила, что та была «черненькая, голова плоская и маленькая, заметное сужение у головы».

По рассказам местных жителей, которые активно комментировали ситуацию в соцсети, змей часто видят в районе озера Светлого. Судя по всему, это их среда обитания, поскольку случаи встречи с гадюками регистрируются именно в этом месте.

В этом году это первые случай, когда на помощь пришлось звать спасателей. Чаще всего встречи с пресмыкающимися заканчиваются «гляделками».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Находке после жалоб сельчан цены в магазине снизились
Вдоль реки Собь установили бочки для мусора
Мнимый кредитор выманил у пуровчанина больше 15 тысяч рублей
При ремонте улицы Муравленко в Ноябрьске деревья решено сохранить
На трассе Сургут-Салехард столкнулись МАН и КамАЗ
В Лабытнанги по горячим следам раскрыли ночную квартирную кражу
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Погода на Ямале 3 июля: день будет жарки, солнечным и без осадков
Вдова погибшего рабочего простила виновного в ЧП на производстве в Красноселькупе
Глава Ямала проверил, как благоустраивают столицу региона
Лабытнангцы выбрали музыку Вивальди для нового фонтана
Надымчанка отдала почти 200 тысяч, поверив в компенсацию страховки по кредиту
Переправу через реку Пур на один день закроют
Три компании «Роснано» претендуют на юбилейную Премию «Приоритет»
За спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских
На Ямале в пришкольных лагерях выявили 50 нарушений безопасности
В Новом Уренгое запустили новый асфальтобетонный завод