В Ноябрьске женщина поймала ведром гадюку во дворе дома

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-03T09:17:58+03:00

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Жительница Ноябрьска поймала ведром гадюку. Об этом женщина сообщила в социальной сети «В Контакте», разместив пост. Ядовитая змея ползала во дворе частного дома по улице Радужная. Ноябрянка, заметившая гада, была весьма напугана.

После случившегося, пережив стресс, она предупредила земляков об опасности. Ноябрянка рассказала, что дом находится метров в 300-400 от болота.

«Кто живет в самострое, будьте осторожны, в нашем болоте появились гадюки. Я сегодня в 10 часов поймала ведром гадюку прям во дворе у крыльца», - написала Татьяна Минейкина.

«Комсомольской правде –Ямал» она рассказала, что змея кидалась на собаку. Пес лаял, но потихоньку отступал. Приехали спасатели, подтвердили, что это действительно гадюка, и забрали ее с собой, после этого сотрудники «Ямалспаса» выпустили опасную змею в лес.

Описывая гадюку, она уточнила, что та была «черненькая, голова плоская и маленькая, заметное сужение у головы».

По рассказам местных жителей, которые активно комментировали ситуацию в соцсети, змей часто видят в районе озера Светлого. Судя по всему, это их среда обитания, поскольку случаи встречи с гадюками регистрируются именно в этом месте.

В этом году это первые случай, когда на помощь пришлось звать спасателей. Чаще всего встречи с пресмыкающимися заканчиваются «гляделками».

ИСТОЧНИК KP.RU