При ремонте улицы Муравленко в Ноябрьске деревья решено сохранить

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-03T08:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов провел выездное совещание на месте ремонта дорог в городе. Объезд начал с улицы Муравленко – здесь расширят проезжую часть, обустроят тротуары с двух сторон, в планах обустройство ливневой канализации и демонтаж опор линий электропередач - ее сделают подземной.

В проекте предусмотрено новое освещение. Новая архитектурная подсветка также украсит город. Также проектом предусмотрено и видеонаблюдение.

По рекомендации Алексея Романова в первоначальный план внесли коррективы – это позволило максимально сохранить зеленые насаждения вдоль дороги. Работы идут в соответствии с графиком и проблем у подрядчика нет, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU