2019-07-03T08:42:09+03:00
Общество

При ремонте улицы Муравленко в Ноябрьске деревья решено сохранить

Проезжая часть будет шире
Анна Полякова
Поделиться:
При ремонте улицы Муравленко в Ноябрьске деревья решено сохранить Фото: Администрация НоябрьскаПри ремонте улицы Муравленко в Ноябрьске деревья решено сохранить Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов провел выездное совещание на месте ремонта дорог в городе. Объезд начал с улицы Муравленко – здесь расширят проезжую часть, обустроят тротуары с двух сторон, в планах обустройство ливневой канализации и демонтаж опор линий электропередач - ее сделают подземной.

В проекте предусмотрено новое освещение. Новая архитектурная подсветка также украсит город. Также проектом предусмотрено и видеонаблюдение.

По рекомендации Алексея Романова в первоначальный план внесли коррективы – это позволило максимально сохранить зеленые насаждения вдоль дороги. Работы идут в соответствии с графиком и проблем у подрядчика нет, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Находке после жалоб сельчан цены в магазине снизились
Вдоль реки Собь установили бочки для мусора
Мнимый кредитор выманил у пуровчанина больше 15 тысяч рублей
В Ноябрьске женщина поймала ведром гадюку во дворе дома
На трассе Сургут-Салехард столкнулись МАН и КамАЗ
В Лабытнанги по горячим следам раскрыли ночную квартирную кражу
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Погода на Ямале 3 июля: день будет жарки, солнечным и без осадков
Вдова погибшего рабочего простила виновного в ЧП на производстве в Красноселькупе
Глава Ямала проверил, как благоустраивают столицу региона
Лабытнангцы выбрали музыку Вивальди для нового фонтана
Надымчанка отдала почти 200 тысяч, поверив в компенсацию страховки по кредиту
Переправу через реку Пур на один день закроют
Три компании «Роснано» претендуют на юбилейную Премию «Приоритет»
За спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских
На Ямале в пришкольных лагерях выявили 50 нарушений безопасности
В Новом Уренгое запустили новый асфальтобетонный завод