2019-07-03T08:28:45+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард столкнулись МАН и КамАЗ

ДТП обошлась без пострадавших
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард столкнулись МАН и КамАЗ Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард столкнулись МАН и КамАЗ Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, последствиями которых стали только механические повреждения транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Так, например, два грузовика столкнулись 2 июля на 497 км автодороги Сургут-Салехард. Авария произошла в 17:00 местного времени. Дорогу не поделили «нефтевоз» МАН и КамАЗ. К месту происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица противопожарной службы ЯНАО, - рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2316 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 260 травмированы, в их числе 31 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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