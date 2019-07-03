В Лабытнанги по горячим следам раскрыли ночную квартирную кражу

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-03T07:12:08+03:00

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В Лабытнанги в ночь на 1 июля в квартиру местного жителя забрался вор и вынес телевизор и ноутбук. 35-летний мужчина, хозяин жилья, на следующий день обратился в полицию с заявлением.

Во время проверки следственно-оперативная группа установила, что технику похитили в период с 03 часов до 06 часов. При этом уточняется, что кража произошла путем свободного доступа.

В течение суток полицейские установили личность подозреваемого в квартирной краже. Им оказался неработающий, ранее судимый 28-летний местный житель. С него взяли подписку о невыезде.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU