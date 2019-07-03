2019-07-03T06:12:21+03:00
Происшествия

Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника

Не справившись с управлением, он повредил автомобиль
Анна Полякова
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Пуровская полиция завела на местного жителя уголовное дело об угоне. 31-летнего мужчину задержали 1 июля пьяным за рулем чужого Мерседеса.

В ходе разбирательства выяснилось, что ночью он распивал спиртные напитки со своим знакомым в гараже, где находился автомобиль с ключами в замке зажигания. После того, как знакомый уснул, злоумышленник и совершил угон. Однако, не справившись с управлением, повредил автомобиль.

В этот же день в отделение полиции обратился законный владелец автомобиля с заявлением об угоне. Дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

С подозреваемого, ранее судимого жителя поселка Пурпе, взяли подписку о невыезде, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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