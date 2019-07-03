Погода на Ямале 3 июля: день будет жарки, солнечным и без осадков

СЕГОДНЯ 05:35 2019-07-03T05:35:00+03:00

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В среду, 3 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +29 градусов, солнечно, день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске +32 градуса, ясно, ветер восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +30 градусов, солнечно, юго-восточный ветер 4 м/с.

В Надыме +32 градуса, солнечно, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +32 градуса, солнечно, ветер восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +31 градус, ветер восточный 3 м/с.

В Муравленко +32 градуса, солнечно, восточный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +30 градусов, ясная погода, ближе к ночи пройдет дождь с грозой, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU