2019-07-02T16:20:01+03:00
Происшествия

Вдова погибшего рабочего простила виновного в ЧП на производстве в Красноселькупе

Трубопровод раздавил 35-летнего мужчину
Анна Полякова
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Вдова погибшего рабочего простила виновного в ЧП на производстве в Красноселькупе Фото: yanao.sledcom.ruВдова погибшего рабочего простила виновного в ЧП на производстве в Красноселькупе Фото: yanao.sledcom.ru
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В Красноселькупском районе суд вынес решение по делу о гибели рабочего на производстве. ЧП произошло 26 февраля 2019 года. В тундре бригада рабочих ремонтировала трубопровод. В какой-то момент произошел сход трубопровода с удерживающего приспособления, придавив рабочего. От полученных травм 35-летний мужчина погиб на месте происшествия.

- Мастер ОАО «Севернефтегазпром», возглавлявший бригаду, не проследил за обеспечением требований безопасности, соблюдением технологической последовательности при производстве работ и за применением рабочими необходимых инструментов, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Суд учел, что подозреваемый впервые совершил преступление, которое относится к категории средней тяжести. Он добровольно загладил ущерб, причиненный преступлением, и примирился с вдовой потерпевшего.

По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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