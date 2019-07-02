2019-07-02T15:49:10+03:00
Экономика

Глава Ямала проверил, как благоустраивают столицу региона

Салехард получил на дороги денег втрое больше
Анна Полякова
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Глава Ямала проверил, как благоустраивают столицу региона Фото: yanao.ruГлава Ямала проверил, как благоустраивают столицу региона Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проехал по Салехарду 2 июля и лично проверил, как благоустраивают город. На качество дорог главе региона неоднократно жаловались подписчики в социальных сетях.

Всего в 2019 году отремонтируют 13 салехардских дорог протяженностью 9,3 км. Ямальская столица получила втрое больше денег на дороги благодаря решению региональных властей и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С этого года бетонные бордюры меняют на гранитные, которые в условиях Крайнего Севера будут служить дольше. На сегодняшний день дорожники уже закончили чуть больше двух километров.

- За период моей работы впервые такое финансирование выделяется на город. У нас, наконец, есть возможность избавляться от самых проблемных мест, таких, как улица Комсомольская. Очень много работы ведётся одновременно в городе – и дороги, и благоустройство, и ремонт теплосетей, и снос ветхих домов. Мы делаем акцент на тех территориях, по которым чаще всего обращаются люди, - рассказал глава города Иван Кононенко.

В самом разгаре сейчас благоустройство города. По программе «Комфортная городская среда» заметно преобразятся 8 общественных и дворовых территорий.

Последней точкой объезда города стало Лебяжье озеро, расположенное в черте города. Тут закончили ремонт дороги по улице Подшибякина, а сейчас обсуждается благоустройство самой территории рядом с водоёмом. В планах есть верёвочный парк, зона отдыха, кафе, детская площадка, парковка. Окончательное решение будут принимать жители города уже традиционным голосованием.

- На следующий год объём благоустройства будет больше, исполнителям уже сегодня важно сохранить репутацию, чтобы работать в будущем, - подвёл итог поездки Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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