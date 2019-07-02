Лабытнангцы выбрали музыку Вивальди для нового фонтана

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-02T15:11:51+03:00

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Жители Лабытнанги выбрали десять композиций для музыкального сопровождения нового фонтана. Их выбрали из 34 вариантов. Голосование под названием «Мелодии белой ночи» проходило на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере».

Победила классика, которая не подвластна течениям моды. Музыкальная композиция «Времена года. Лето» Антонио Вивальди заняла первую строчку рейтинга любимой лабытнангцами музыки с результатом 579 голосов. В тройке лидеров также «Вальс цветов» Петра Чайковского – на втором месте, на третьем – «Этот город самый лучший…» группы «Браво».

Как сообщили в администрации города, строительство нового объекта благоустройства идет полным ходом, и совсем скоро в Лабытнанги, на новой пешеходной зоне по улице Дзержинского, зазвучит любимая музыка горожан.

В июне лабытнангцы на платформе «Предлагай!» выбрали имя для нового объекта благоустройства по улице Дзержинского. В ходе сбора идей лабытнангцы предложили 25 разнообразных вариантов. Большинством голосов новый сквер будет иметь название «Молодёжный».

ИСТОЧНИК KP.RU