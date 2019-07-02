СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-02T14:58:00+03:00

Надымчанка отдала почти 200 тысяч, поверив в компенсацию страховки по кредиту Фото: Ольга Крыльцова

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Следователи надымской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой обмана стала 45-летняя горожанка, которая перевела неизвестным более 178 000 рублей, рассчитывая на компенсацию страховых выплат по кредитному договору.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и пояснил, что ей положена сумма в размере 1 800 000 рублей по кредитному договору, оформленному в 2014 году, в виду переплаты страховки. Для получения указанной компенсации необходимо оплатить налог в размере 13 % от общей суммы выплаты. Поверив злоумышленнику, надымчанка перевела деньги на указанные реквизиты.

1 июля она обратилась в полицию, осознав обман, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан при получении сведений от неизвестных лиц о выигрыше, компенсациях, не спешить с переводом денег, а лично проверить информацию. Для этого нужно обращаться к специалистам банков по телефонам «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU