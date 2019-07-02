В Уренгое на один день закроют переправу
Движение по наплавному мосту остановят с 9 до 20 часов
В Уренгое на один день закроют переправу Фото: puradm.ru
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В Уренгое завтра, 3 июля, переправа через реку Пур будет закрыта на профилактические работы. Из-за падения уровня воды в реке специалистам компании «Ямбургтранссервис» придется демонтировать лишние баржи.
Движение по наплавному мосту остановят с 9 до 20 часов, сообщили в администрации Пуровского района. На время работ перевозку автомобильного транспорта осуществят паромной переправой ООО «СтоффТрак».
Информацию о работе переправы через реку Пур можно уточнить по телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.
ИСТОЧНИК KP.RU