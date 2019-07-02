Три компании «Роснано» претендуют на юбилейную Премию «Приоритет»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-02T13:53:29+03:00

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Три компании «Роснано» вошли в число первых отобранных номинантов пятой Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019». Конкурс проводится пятый год подряд.

Претендентами на престижную награду стали три проекта, созданные при участии компании: АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «ВестасМэньюфэкчуринг Рус» и компания «Danaflex». Эти компании отобраны в номинациях: «Приоритет-IT», «Приоритет–Инновация» и «Приоритет–Локализация» соответственно.

Экспертный совет премии признал номинантами 36 лучших заявок. Всего в конкурсе участвуют 85 компаний из 24 регионов Российской Федерации. Соискатели премии - региональные отраслевые лидеры, вкладывающие ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг. Среди них малые, средние и градообразующие предприятия с численностью сотрудников от 50 до 64 тысяч человек.

Эксперты из разных областей экономики в ходе конкурса выявят успехи и конкурентные преимущества предприятий, оценят и поддержат отечественных производителей, которые ориентированы на импортозамещение, экспорт и локализацию.

Прием заявок на конкурс продолжается. Второй этап завершится 15 августа, третий – 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU