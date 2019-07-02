2019-07-02T13:34:19+03:00
Общество

За спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских

Мальчиков нашли в лесном массиве в районе реки Пур
Анна Полякова
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За спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских Фото: 89.мвд.рфЗа спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских Фото: 89.мвд.рф
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Отличившихся пуровских полицейских, принимавших участие в спасательной операции по поиску детей в тундре, решено поощрить.

Тревожное сообщение о пропаже мальчиков пяти и семи лет поступило в полицию 27 июня от 45-летнего оленевода, жителя с. Самбург. Он рассказал, что накануне вечером его сыновья ушли в неизвестном направлении с стойбища, расположенного в 19 км от с. Самбург.

В 10 часов 30 минут из Тарко-Сале на детей вертолетом вылетела следственно-оперативная группа, представители спасательных и поисковых отрядов.

Детей нашли в лесном массиве в районе реки Пур на берегу «Черного Яра». Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Пуровскому району младший лейтенант полиции Радион Павлов вместе с работниками совхоза ООО «Пуровский» обнаружили блуждавших по тундре мальчиков.

Почти двое суток мальчишки в лёгкой одежде, резиновых сапожках, оставались один на один с суровой северной природой. Дети находились в десяти километрах от стойбища.

Участники поиска, в первую очередь, согрели и накормили детей, после чего водным транспортом доставили их в с. Самбург для прохождения медицинского обследования в участковой больнице, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу..

ИСТОЧНИК KP.RU

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