На Ямале в пришкольных лагерях выявили 50 нарушений безопасности

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-02T13:03:04+03:00

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Ямальские прокуроры за первый летний месяц проверки организации отдыха и оздоровления детей в 54 пришкольных лагерях, которые были организованы на базе образовательных организаций.

Проверками выявлено 50 нарушений, связанных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, а также норм законодательства об антитеррористической защищенности.

Как сообщает региональная прокуратура, летние лагеря в Муравленко не были обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения. В результате оказались не готовы к запланированному отключению горячей воды. В Лабытнанги и Ямальском районе допускались нарушения при организации питания детей, выразившиеся. Здесь отсутствовала документация на мясные полуфабрикаты. Нарушения питьевого режима выявлены в Новом Уренгое.

При проверке детского лагеря на базе МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования» вскрыты нарушения требований антитеррористического законодательства. Система видеонаблюдения оказалась неисправной.

В целях защиты прав детей прокурорами внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к незамедлительному устранению нарушений, в отношении виновных лиц назначено проведение служебных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU