На Ямале в пришкольных лагерях выявили 50 нарушений безопасности
Ямальские прокуроры за первый летний месяц проверки организации отдыха и оздоровления детей в 54 пришкольных лагерях, которые были организованы на базе образовательных организаций.
Проверками выявлено 50 нарушений, связанных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, а также норм законодательства об антитеррористической защищенности.
Как сообщает региональная прокуратура, летние лагеря в Муравленко не были обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения. В результате оказались не готовы к запланированному отключению горячей воды. В Лабытнанги и Ямальском районе допускались нарушения при организации питания детей, выразившиеся. Здесь отсутствовала документация на мясные полуфабрикаты. Нарушения питьевого режима выявлены в Новом Уренгое.
При проверке детского лагеря на базе МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования» вскрыты нарушения требований антитеррористического законодательства. Система видеонаблюдения оказалась неисправной.
В целях защиты прав детей прокурорами внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к незамедлительному устранению нарушений, в отношении виновных лиц назначено проведение служебных проверок.
ИСТОЧНИК KP.RU