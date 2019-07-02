2019-07-02T13:03:04+03:00
Происшествия

На Ямале в пришкольных лагерях выявили 50 нарушений безопасности

В отношении виновных назначены служебные проверки
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ямальские прокуроры за первый летний месяц проверки организации отдыха и оздоровления детей в 54 пришкольных лагерях, которые были организованы на базе образовательных организаций.

Проверками выявлено 50 нарушений, связанных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, а также норм законодательства об антитеррористической защищенности.

Как сообщает региональная прокуратура, летние лагеря в Муравленко не были обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения. В результате оказались не готовы к запланированному отключению горячей воды. В Лабытнанги и Ямальском районе допускались нарушения при организации питания детей, выразившиеся. Здесь отсутствовала документация на мясные полуфабрикаты. Нарушения питьевого режима выявлены в Новом Уренгое.

При проверке детского лагеря на базе МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования» вскрыты нарушения требований антитеррористического законодательства. Система видеонаблюдения оказалась неисправной.

В целях защиты прав детей прокурорами внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к незамедлительному устранению нарушений, в отношении виновных лиц назначено проведение служебных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надымчанка отдала почти 200 тысяч, поверив в компенсацию страховки по кредиту
В Уренгое на один день закроют переправу
Три компании «Роснано» претендуют на юбилейную Премию «Приоритет»
За спасение пропавших в тундре детей поощрят пуровских полицейских
В Новом Уренгое запустили новый асфальтобетонный завод
Ямальских трудоголиков врачи предупредили об опасности
Ребенку, упавшему с недостроенного здания, власти Ямала заплатят 200 тысяч рублей
Жители Ноябрьска решают, что построить на месте старого ледового дворца
Ямальская прокуратура не разрешила МФЦ покупать два люксовых внедорожника
Салехардские пассажирские автобусы пошли на "Удачу"
Мошенники от имени архиепископа собирали с ямальцев деньги
Таркосалинским погорельцам помогут материально
В Новом Уренгое капремонт проведут в двух школах и одном садике
В Пуровском районе горит десять гектаров леса
Полицейские Ноябрьска провели на озере Ханто экологический субботник
В Надыме пьяный водитель изуродовал две машины
В Салехарде на городской дамбе завершаются работы
В Новом Уренгое аферист выманил у таксиста более 24 000 рублей
Глава Ямала пригласил общественников на совместную проверку дорожных ремонтов
Погода на Ямале 2 июля: температура воздуха поднимется до +30 градусов
Первый замгубернатора ЯНАО оценил темпы благоустройства Нового Уренгоя
Жительница Нового Уренгоя попалась мошенникам, покупая одежду через соцсеть
Тазовская мастерица получила 200 тысяч грантовых рублей на национальную одежду
Добровольцы собрали полсотни мешков мусора с берега Юмбы
Молодёжь Ямала высказалась, как видит свое будущее