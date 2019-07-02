СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-02T12:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое запустили новый асфальтобетонный завод. Он начал работу со стартом летнего дорожно-строительного сезона. Предприятие полностью автоматизировано, поэтому для управления здесь достаточно 7 человек: битумщики, операторы и помощник.

- Выпуск асфальтобетонной смеси происходит по заданной программе, по заложенной рецептуре. Оператор управляет процессом, контролирует дозировку. Должен постоянно работать погрузчик, подавать материал. Битум должен постоянно приходить, - рассказал начальник АБЗ Юрий Севастьянов.

После модернизации асфальтобетонный завод стал выпускать щебёночно-мастичную смесь для строительных участков в черте города Новый Уренгой, что даёт существенную экономию на транспортных расходах по доставке материалов из района Коротчаево.

Кроме этого завода, на территории региона работает 10 АБЗ. На них производятся асфальтобетонные смеси всех марок и типов, а также щебёночно-мастичные смеси, которые полностью удовлетворяют требованиям Крайнего Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU