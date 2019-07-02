Ямальских трудоголиков врачи предупредили об опасности

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-02T12:39:35+03:00

Почти половина опрошенных работали в день более десяти часов

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Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики провели публичный опрос, выяснив, сколько часов в день работают северяне. Своё мнение о продолжительности рабочего дня высказали почти 200 человек. Выяснилось, что мнения разделились практически поровну. Почти половина респондентов работали в день более десяти часов - остальные менее этого времени.

Немногим более трех процентов участников опроса заявили, что имеют гибкий график работы. Примерно столько же в данный момент не работают вообще. Несколько опрошенных ответили, что в среднем трудятся по двенадцать часов в сутки. Они уточнили при этом, что такой график обычно устанавливается в период отпусков, когда возникает кадровый дефицит.

Трудоголикам нужно быть очень внимательным к своему здоровью. Доказано что, сотрудники, чей рабочий день превышает десять часов, рискуют заработать инсульт.

Доктора напоминают, что для профилактики психологического и физического истощения нужны отдых, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, физическая активность и доброжелательное отношение к окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU