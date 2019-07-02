Ребенку, упавшему с недостроенного здания, власти Ямала заплатят 200 тысяч рублей
Ребенок, пострадавший на стройплощадке в Надыме, получит компенсацию морального вреда. Девятилетний мальчик упал с недостроенного здания, располощенного на улице Набережная им. Оруджева С.А., д. 46 «а». Ребенок получил травмы позвоночника и вынужден был проходить длительное стационарное лечение.
Выяснилось, что объект не имел ограждения и был доступным, в том числе для детей. Руководитель ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», в чьем ведении находится здание недостроенного комплекса, надлежащих мер по ограничению свободного доступа к объекту не принял.
После прокурорского вмешательства вокруг стройки возвели забор и взяли под охрану. К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлекли начальника отдела строительной индустрии ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».
В пользу ребенка выплатят 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного падением. Сумму взыскали с ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».
ИСТОЧНИК KP.RU