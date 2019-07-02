Жители Ноябрьска решают, что построить на месте старого ледового дворца

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-02T11:35:41+03:00

Есть несколько вариантов благоустройства этой территории

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Жители Ноябрьска примут участие в обсуждении благоустройства территории бывшего ледового дворца. Подрядчик закончил работы по уборке площадки на улице Космонавтов.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава администрации Ноябрьска Алексей Романов, есть несколько вариантов благоустройства этой территории.

Ноябрян приглашают на встречу, которая состоится в четверг в 18.00 на месте будущей стройплощадки, чтобывместе определить будущее этого микрорайона.

- Готов выслушать и учесть все ваши предложения, - заявил градоначальник.

Напомним, ледовый дворец был построен в 1994 году. В 2017 году было получено заключение о техническом состоянии, в соответствии с которым здание невозможно эксплуатировать, и оно не подлежит реконструкции.

В 2018 году были выделены необходимые на демонтаж данного строения средства и в начале июня по результатам аукциона определен подрядчик для выполнения этих работ.

Отметим, что на снос ледового дворца, который не эксплуатировался почти 13 лет, было предусмотрено 12 млн. рублей. По результатам торгов цена заключенного контракта снизилась почти в шесть раз.

ИСТОЧНИК KP.RU