2019-07-02T10:43:56+03:00
Происшествия

Ямальская прокуратура не разрешила МФЦ покупать два люксовых внедорожника

Ведомство отменило госзакупку на 4 миллиона рублей
Анна Полякова
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Ямальская прокуратура не разрешила МФЦ покупать два люксовых внедорожника Фото: pixabay.comЯмальская прокуратура не разрешила МФЦ покупать два люксовых внедорожника Фото: pixabay.com
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Прокуратура ЯНАО запретила приобретать два дорогостоящих автомобиля ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр». Ведомство провело мониторинг официального сайта системы закупок.

Выяснилось, что учреждение разместило извещение о проведении запроса котировок на приобретение машин на общую сумму 4 млн. рублей. В техническом задании указывается, что предметом закупки является два автомобиля марки «Toyota Rav-4». При этом по закону о госзакупках заказчик не должен указывать товарный знак интересующего предмета.

Требование о поставке автомобилей в комплектации повышенной комфортности также прокуратура сочла незаконным. Учреждению, как выяснилось, требовалось рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом, элементы передней панели с отделкой кожей, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, мультимедиа систему Toyota Touch 2 c экраном 7" и другие опции. Подобное условие влечет за собой дополнительные расходы бюджетных средств, пояснили в региональном ведомстве.

В результате противоречащая требованиям федерального законодательства закупка отменена, в отношении виновных лиц назначено проведение служебной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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