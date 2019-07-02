Ямальская прокуратура не разрешила МФЦ покупать два люксовых внедорожника
Прокуратура ЯНАО запретила приобретать два дорогостоящих автомобиля ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр». Ведомство провело мониторинг официального сайта системы закупок.
Выяснилось, что учреждение разместило извещение о проведении запроса котировок на приобретение машин на общую сумму 4 млн. рублей. В техническом задании указывается, что предметом закупки является два автомобиля марки «Toyota Rav-4». При этом по закону о госзакупках заказчик не должен указывать товарный знак интересующего предмета.
Требование о поставке автомобилей в комплектации повышенной комфортности также прокуратура сочла незаконным. Учреждению, как выяснилось, требовалось рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом, элементы передней панели с отделкой кожей, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, мультимедиа систему Toyota Touch 2 c экраном 7" и другие опции. Подобное условие влечет за собой дополнительные расходы бюджетных средств, пояснили в региональном ведомстве.
В результате противоречащая требованиям федерального законодательства закупка отменена, в отношении виновных лиц назначено проведение служебной проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU