2019-07-02T14:30:12+03:00
Общество

Салехардские пассажирские автобусы пошли на "Удачу"

Остановочных павильонов на данный момент не предусмотрено
Анна Полякова
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Салехардские пассажирские автобусы пошли на Удачу Фото: salekhard.orgСалехардские пассажирские автобусы пошли на Удачу Фото: salekhard.org
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Городские пассажирские автобусы ямальской столицы начали движение по микрорайону "Удача". В микрорайон заезжает маршрут № 5, который также захватывает все основные соцобъекты Салехарда.

Движение по маршруту осуществляет 3 автобуса малого и среднего класса, пояснили в мэрии. Остановок пока две: на улицах Железнодорожной и Обской.

Остановочных павильонов на данный момент не предусмотрено. Это связано с дорожным развитием микрорайона. Места остановки автобуса обозначаются дорожной разметкой и соответствующими дорожными знаками.

Стоит отметить, что в связи с увеличением километража по маршруту увеличился и интервал движения. Маршрут движения в ближайшие дни будет еще неоднократно рассчитываться. Расписание автобусов корректироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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