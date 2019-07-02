Мошенники от имени архиепископа собирали с ямальцев деньги
На Ямале орудуют аферисты, которые прикрываются именем священнослужителя. Они выпрашивают деньги на страницах поддельного аккаунта в социальной сети «Одноклассники».
Сбор средств велся от имени управляющего Салехардской епархии - архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая.
- Просьба, не реагировать на присылаемые сообщения. Будьте бдительны! У архиепископа Николая официальной страницы в одноклассниках и других социальных сетях аккаунта нет! – предупредили ямальцев на официальной странице в соцсети представители Салехардской епархии РПЦ.
После этого сообщения администраторы «Одноклассникиов» сообщили, что данная страница уже заблокирована.
ИСТОЧНИК KP.RU