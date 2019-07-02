СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-02T10:04:14+03:00

Мошенники от имени архиепископа собирали с ямальцев деньги Фото: Салехардская епархия РПЦ

Изменить размер текста: A A

На Ямале орудуют аферисты, которые прикрываются именем священнослужителя. Они выпрашивают деньги на страницах поддельного аккаунта в социальной сети «Одноклассники».

Сбор средств велся от имени управляющего Салехардской епархии - архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая.

- Просьба, не реагировать на присылаемые сообщения. Будьте бдительны! У архиепископа Николая официальной страницы в одноклассниках и других социальных сетях аккаунта нет! – предупредили ямальцев на официальной странице в соцсети представители Салехардской епархии РПЦ.

После этого сообщения администраторы «Одноклассникиов» сообщили, что данная страница уже заблокирована.

ИСТОЧНИК KP.RU