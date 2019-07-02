2019-07-02T09:45:31+03:00
Общество

Таркосалинским погорельцам помогут материально

Степень повреждения помещений обследует УК
Анна Полякова
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Таркосалинским погорельцам помогут материальноТаркосалинским погорельцам помогут материальноФото: Ольга Крыльцова
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В администрации Пуровского района на заседании КЧС рассмотрели мероприятия по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара жилого дома в Тарко-Сале.

1 миллиона 450 тысяч рублей бюджетных ассигнований будет выделено из резервного фонда районной администрации для оказания единовременной помощи погорельцам. К такому решению единогласное пришли члены районной комиссии.

Управляющая компания «Жилкомфорт» проведет комиссионное обследование всех квартир жилого дома, чтобы установить степень повреждения помещений в ходе ликвидации пожара.

Напомним, что 29 июня в районном центре произошел пожар в двенадцатиквартирном доме по улице Юбилейной, 2. Пожарным удалось спасти дом. Огнем повреждена только одна на втором этаже. Также пламени не выдержала внутренняя отделка первого подъезда. Второй подъезд сохранен, жильцы вернулись в свои квартиры. Погибших нет. Погорельцы разъехались по родственникам и друзьям, маневренный фонд никому не понадобился, сообщили в ЕДДС Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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