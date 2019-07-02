2019-07-02T09:35:49+03:00
Общество

В Новом Уренгое капремонт проведут в двух школах и одном садике

Работы пройдут по программе «Развитие городского хозяйства»
Анна Полякова
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В Новом Уренгое капремонт проведут в двух школах и одном садике Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое капремонт проведут в двух школах и одном садике Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое в 2019 году в городе запланирован капитальный ремонт в двух школах и одном детском саду. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства».

Как сообщили в администрации города, текущий ремонт начат в 10-ти школах, в 11-ти дошкольных учреждениях, на 11-ти объектах дополнительного образования. Также работы идут в четырех административных зданиях муниципальной собственности, четырех объектах культуры, на двух объектах управления по работе с молодежью.

Сейчас в разгаре работы по облицовке фасада школы «Земля родная». В средней школе № 7 идет замена наружных канализационных узлов, в детском саду «Руслан» – ремонт групповых помещений, - пояснили в информационно-аналитическом управлении мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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