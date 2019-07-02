В Пуровском районе горит десять гектаров леса

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-02T09:05:56+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого АО зарегистрирован один действующий природный пожар. Лес на площади десять гектаров горит в Пуровском районе.

Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, в ликвидации очага задействовано 22 человека, в распоряжении которых одна единица техники. Угрозы населённым пунктам нет. Всего с начала лета в районе зарегистрировано восемь пожаров площадью 41 гектар. Семь из них ликвидировано.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории Ямала было зарегистрировано 19 очагов природных пожаро на общей площади 78 га.

ИСТОЧНИК KP.RU