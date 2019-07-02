Полицейские Ноябрьска провели на озере Ханто экологический субботник
Ноябрьские полицейские 30 июня на озере Ханто собрались вместе со своими семьями, чтобы очистить прилегающую территорию озера от бытового мусора.
Поучаствовать в общественном мероприятии решили ветераны МВД, а также члены Общественного совета при ОМВД России по г. Ноябрьску.
Вооружившись пакетами, перчатками, полицейские собрали весь мусор на берегу озера и на прилегающей к нему территории.
Как рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, все участники отметили, что такой субботник способствует сплочению коллектива и поддержанию трудового духа.
Хорошо поработав, участники экологической акции с удовольствием подкрепились ухой и пловом.
ИСТОЧНИК KP.RU