2019-07-02T08:55:03+03:00
Общество

Полицейские Ноябрьска провели на озере Ханто экологический субботник

Стражи правопорядка с семьями собрали весь мусор на берегу и на прилегающей территории
Анна Полякова
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Полицейские Ноябрьска провели экологический субботник Фото: 89.мвд.рфПолицейские Ноябрьска провели экологический субботник Фото: 89.мвд.рф
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Ноябрьские полицейские 30 июня на озере Ханто собрались вместе со своими семьями, чтобы очистить прилегающую территорию озера от бытового мусора.

Поучаствовать в общественном мероприятии решили ветераны МВД, а также члены Общественного совета при ОМВД России по г. Ноябрьску.

Вооружившись пакетами, перчатками, полицейские собрали весь мусор на берегу озера и на прилегающей к нему территории.

Как рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, все участники отметили, что такой субботник способствует сплочению коллектива и поддержанию трудового духа.

Хорошо поработав, участники экологической акции с удовольствием подкрепились ухой и пловом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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