2019-07-02T08:48:22+03:00
Происшествия

В Надыме пьяный водитель изуродовал две машины

Виновник аварии получил травму
Анна Полякова
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В Надыме пьяный водитель изуродовал две машины Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Надыме пьяный водитель изуродовал две машины Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Надыме по вине пьяного водитель в полдень 1 июля произошло ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на нерегулируемом перекрёстке ул. 10-й проезд - ул. Топчева автомобилист за рулем ВАЗ не справился с управлением. Машина врезалась в стоящий УАЗ Патриот. В результате происшествия травмирован водитель легковушки.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 1один человек травмирован.

С начала 2019 года в 2305 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 258 травмированы, в их числе 31 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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