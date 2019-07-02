2019-07-02T08:39:43+03:00
Общество

В Салехарде на городской дамбе завершаются работы

Подрядные организации идут с опережением графика
Анна Полякова
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В Салехарде на городской дамбе завершаются работы Фото: salekhard.orgВ Салехарде на городской дамбе завершаются работы Фото: salekhard.org
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В Салехарде идут ремонтные работы на городской дамбе по улице Карла Маркса. Рабочие укладывают асфальт на тротуарах. Объем работ не большой, поэтому завершить их должны уже в ближайшее время, сообщили в администрации ямальской столицы.

- Мы используем щебеночно-маститный асфальтобетон, это покрытие хорошо зарекомендовало себя в наших климатических условиях, качество позволяет увеличить срок эксплуатации дороги, не прибегая к ремонту, - комментирует заместитель гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Срок исполнения контракта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 31 августа, но подрядные организации идут с опережением графика. Ход работ контролирует не только администрации города, но и общественники. Пока к качеству ремонта у Общественной палаты ЯНАО претензий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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