2019-07-02T08:16:08+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое аферист выманил у таксиста более 24 000 рублей

Полиция зафиксировала новый вид мошенничества
Анна Полякова
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В Новом Уренгое зафиксирован новый вид мошенничестваВ Новом Уренгое зафиксирован новый вид мошенничестваФото: Ольга Крыльцова
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Житель Нового Уренгоя, работающий таксистом попался на уловку мошенника. Позже, осознав обман, он обратился с заявлением в полицию.

Правоохранителям он рассказал, что 29 июня ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником гостиницы и предложил перевезти пассажира. После этого под предлогом оплаты за услуги злоумышленник выманил данные банковской карты заявителя и коды, поступившие ему в смс-сообщениях. В результате со счета новоуренгойца произошло списание более 24 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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