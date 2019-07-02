Глава Ямала пригласил общественников на совместную проверку дорожных ремонтов

СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-02T06:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с сопредседателем регионального штаба ОНФ Дмитрием Заякиным и представителями общественности округа. Главной темой беседы стал вопрос качества масштабного ремонта дорог, который проходит сейчас в регионе.

Глава ЯНАО пригласил общественников присоединиться к его рабочей поездке по ямальским дорогам. Она запланирована на август, когда большинство дорожных работ будет уже отремонтировано. Главный общественник Ямала выразил готовность народного фронта принять участие в поездке.

По словам губернатора, в этом году значительно увеличен объём дорожных работ, а в следующем году рост будет ещё больше. На Ямале планируют за несколько лет существенно улучшить качество дорог и безопасность.

- Нам эти задачи ставят и Президент, и сами жители. В округе работают профессиональные дорожники, но дополнительный контроль, объективная оценка и разумная критика не будут лишними, - сказал Дмитрий Артюхов.

В этом году на Ямале за лето отремонтируют более 100 км муниципальных дорог, свыше 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят около 60 км автодороги Надым – Салехард.

Все объекты выбраны с учётом данных диагностики автомобильных дорог. При этом мнение жителей стало определяющим. Дорожники уже приступили к обновлению трассы на подъезде к Ноябрьску, капремонту участков Ноябрьск-Карамовский пост, Новый Уренгой-Коротчаево, от Губкинского до границы округа, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU