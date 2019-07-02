2019-07-02T05:40:04+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 июля: температура воздуха поднимется до +30 градусов

День будет солнечным и без осадков
Анна Полякова
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Погода на Ямале 2 июля: температура воздуха поднимется до +30 градусовПогода на Ямале 2 июля: температура воздуха поднимется до +30 градусовФото: Анна Полякова
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Во вторник, 2 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +29 градусов, солнечно, день пройдет без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Ноябрьске +27 градусов, ясно, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +27 градусов, солнечно, южный ветер 5 м/с.

В Надыме +30 градусов, солнечно, ветер южный 5 м/с.

В Губкинском +28 градусов, солнечно, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +28 градусов, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Муравленко +27 градусов, солнечно, юго-восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +29 градусов, ясная погода без осадков, южный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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