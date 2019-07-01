2019-07-01T15:57:52+03:00
Экономика

Первый замгубернатора ЯНАО оценил темпы благоустройства Нового Уренгоя

Работе подрядчиков во дворах мешают личные автомобили
Анна Полякова
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Первый замгубернатора ЯНАО оценил темпы благоустройства Нового Уренгоя Фото: newurengoy.ruПервый замгубернатора ЯНАО оценил темпы благоустройства Нового Уренгоя Фото: newurengoy.ru
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С рабочей поездкой Новый Уренгой посетил первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников. Вместе с заместителем главы администрации города Андреем Мартыновым он осмотрел объекты дорожного строительства в Коротчаево, а также ход благоустройства и ремонта дорог в Новом Уренгое. Ситников отметил, что намерен оценить темпы работ, проконтролировать качество выполнения контрактов, узнать у подрядчиков, какие есть сложности в работе.

Напомним, в районе Коротчаево ведется строительство моста через реку Пур. Подрядчик работает с опережением графиков и планирует завершить работы на год раньше.

Кроме этого, в Коротчаево запланирован капремонт улиц Ямсовейская и Шоссейная, ведется реконструкция проспекта Мира. Началось строительство улицы Нефтяников, которая соединит районы Коротчаево в единую транспортную инфраструктуру. После этого появится возможность для организации пассажирских перевозок. Работы рассчитаны на три года.

Тем временем, идет второй этап благоустройства микрорайона Советский в Новом Уренгое. Обустраиваются тротуары и дорожки. Работе подрядчиков во дворах мешают личные автомобили, собственников которых удается найти не сразу.

В этом году запланированы работы на улицах Университетской, Промысловой, Центральной магистрали, на Западной объездной. Преобразования ждут и мкр. Строителей в Новом Уренгое. После реализации проекта будет решена проблема водоотведения. Появится современное освещение, парковки, детские площадки. Контракт рассчитан на два года.

Продолжается ямочный ремонт дорог. В первую очередь ремонтируются участки, где проходят маршруты пассажирских автобусов. Кроме того, началась реконструкция дороги Новый Уренгой – Коротчаево, которая продлится три года, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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