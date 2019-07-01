Жительница Нового Уренгоя попалась мошенникам, покупая одежду через соцсеть

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-01T15:34:45+03:00

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Жительница Нового Уренгоя обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули мошенники. 29 июня, оформляя заявление, она рассказала правоохранителям, как из-за своей доверчивости потеряла более 5 000 рублей.

Выяснилось, что через социальную сеть женщина решила заказать одежду. Связавшись с предполагаемым продавцом, она перевела на указанный счет 5 370 рублей. До настоящего времени «лжепродавец» товар не прислал, денежные средства не вернул.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Афериста ждет до двух лет лишения свободы.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что покупая товар по объявлению у неизвестного лица, есть риск стать жертвой мошенников, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU