Тазовская мастерица получила 200 тысяч грантовых рублей на национальную одежду
Тазовская мастерица Елена Адер выиграла грант на 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта под названием «Краски севера».
Конкурс мастеров, занимающихся художественными промыслами и народными ремеслами, состоялся в окружном департаменте по делам коренных малочисленных народов Север. Всего в соревновании на получение поддержки участвовало почти три десятка конкурсантов.
Елена Адер – рукодельница с более чем пятнадцатилетним опытом изготовления традиционной национальной одежды и стилизованных национальных костюмов, которые с удовольствием носит сама.
Грантовые деньги пойдут на приобретение оборудования для пошива одежды, швейных принадлежностей и фурнитуры, сукна, кожи и меха. Кроме этого, будут созданы рабочие места для коренных народов, что обеспечит их занятость, а значит, традиционная деятельность для коренных народов будет сохранена в местах их проживания.
Кроме элементов национального костюма и другой одежды, линейка ассортимента продукции будет дополнена изделиями из кожи и меха, аксессуарами, сувенирной продукцией.
ИСТОЧНИК KP.RU