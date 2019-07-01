2019-07-01T15:17:43+03:00
Общество

Тазовская мастерица получила 200 тысяч грантовых рублей на национальную одежду

Деньги пойдут на оборудование , швейных принадлежностей, фурнитуры и создание рабочих мест
Анна Полякова
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Тазовская мастерица Елена Адер выиграла грант на 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта под названием «Краски севера».

Конкурс мастеров, занимающихся художественными промыслами и народными ремеслами, состоялся в окружном департаменте по делам коренных малочисленных народов Север. Всего в соревновании на получение поддержки участвовало почти три десятка конкурсантов.

Елена Адер – рукодельница с более чем пятнадцатилетним опытом изготовления традиционной национальной одежды и стилизованных национальных костюмов, которые с удовольствием носит сама.

Грантовые деньги пойдут на приобретение оборудования для пошива одежды, швейных принадлежностей и фурнитуры, сукна, кожи и меха. Кроме этого, будут созданы рабочие места для коренных народов, что обеспечит их занятость, а значит, традиционная деятельность для коренных народов будет сохранена в местах их проживания.

Кроме элементов национального костюма и другой одежды, линейка ассортимента продукции будет дополнена изделиями из кожи и меха, аксессуарами, сувенирной продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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