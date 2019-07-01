2019-07-01T14:58:59+03:00
Общество

Добровольцы собрали полсотни мешков мусора с берега Юмбы

В акции «Чистая вода» откликнулись около 40 человек
Анна Полякова
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Добровольцы собрали полсотни мешков мусора с берега Юмбы Фото: mo-yamal.ruДобровольцы собрали полсотни мешков мусора с берега Юмбы Фото: mo-yamal.ru
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Пластиковые бутылки и тара различного рода, пакеты, стеклянные бутылки, жестяные банки, грязный пенопласт - этого «богатства» в изобилии на живописных берегах местной речки Юмба вблизи Яр-Сале.

На призыв администрации районного центра принять участие в акции «Чистая вода» откликнулись около 40 человек из самых разных организаций.

Добровольцы прошли около двух километров с обеих сторон и дружно собрали хлам, очищая и самые труднодоступные места в зарослях кустарников. Сколько подобного мусора еще осталось на дне реки – не знает никто, сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

Отметим, федеральная целевая программа «Чистая вода» – государственная программа, направленная на обеспечение населения России чистой питьевой водой. Программа реализуется в рамках реализации Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года.

По оценкам ООН, 1,1 млрд. людей имеют недостаточный доступ к чистой питьевой воде. Прогнозируется, что вода, а не нефть станет главным богатством государства уже при жизни нашего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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