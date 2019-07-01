Молодёжь Ямала высказалась, как видит свое будущее

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-01T14:28:53+03:00

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Надымчане рассуждали о будущем молодого поколения. Во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, сотрудники Ямальского центра медицинской профилактики в субботу, 29 июня, подготовили для горожан небольшой островок здоровья.

Врачи предложили северянам высказать своё мнение о том, каким должен быть здоровый образ жизни. Специально для этого был подготовлен мольберт, на котором ямальцы оставляли свои пожелания. Среди записей лидируют те, которые сообщают, что жизнь хороша, когда человек здоров. Жители арктического региона считают, что такое состояние организма придаёт уверенности и заряжает оптимизмом.

- Формула долголетия давно известна: спорт, правильное питание, положительные эмоции и отказ от вредных привычек,- подтвердила заведующая консультативно-оздоровительным отделением центра Татьяна Шипулина.

Пока одни рассуждали о будущем здоровой нации, другие при помощи динамометра измерили свою силу. Для любителей скандинавской ходьбы был подготовлен мастер-класс, на котором они вместе со специалистом разобрали самые распространенные ошибки новичков, освоив технику этого вида спорта.

Врачи проконсультировали всех желающих по вопросам здорового образа жизни и раздали памятки с полезной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU