2019-07-01T13:55:18+03:00
Происшествия

Житель Тольки в поисках водки взломал дверь дома своего знакомого

Его будут судить за нарушение неприкосновенности жилища
Анна Полякова
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Житель села Тольки Красноселькупского района, взломавший дверь и ворвавшийся в дом к своему знакомому, пошел под суд.

Ранее неоднократно судимый местный житель 16 ноября 2018 года распивал спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, в поисках водки он пошел к своему знакомому.

Постучав в дверь, получил от хозяина квартиры отказ. Тогда пьяный ямалец сходил за гвоздодером, выломал замок двери. Сдержать его проживающий в квартире мужчина не смог. Успокоить взломщина удалось только прибывшим на место происшествия полицейским.

- В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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