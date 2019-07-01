2019-07-01T13:57:09+03:00
Общество

На Ямале к 2024 году ликвидируют более 300 свалок

Экологический проект реализуют за счёт бюджета региона
Анна Полякова
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На Ямале к 2024 году ликвидируют 341 свалку Фото: yanao.ruНа Ямале к 2024 году ликвидируют 341 свалку Фото: yanao.ru
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К 2024 году на Ямале планируется ликвидировать 341 свалку. 101 мусорка – на территории населённых пунктов и 240 – на землях лесного фонда. Кроме того, в границах населённых пунктов расчистят 6 участков русел рек и их прибрежных зон.

Об этом сообщил первый замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Он пояснил, что мероприятия ЯНАО не вошли в состав федеральных проектов «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов». Правительством автономного округа решило реализовывать аналогичные региональные проекты за счёт бюджета региона.

Напомним, в период с 18 мая по 27 июня во всех населённых пунктах региона прошли субботники. Акцию поддержало около 40 тысяч неравнодушных жителей Ямала. В результате проведения субботников очищено от мусора более 11-ти тысяч гектаров территории, собрано и вывезено около 19 тыс. м3 отходов.

Протяжённость расчищенных русел водных объектов к концу 2024 года составит 21 км, площадь реабилитированных водных объектов составит 89 га.

- Помимо дноуглубительных работ будет осуществлена очистка береговой полосы рек в границах сел от захламлений (металлолом, древесные остатки, прочий мусор), - подчеркнул первый заместитель профильного департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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