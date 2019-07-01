Новоуренгоец нашел в Сети мошенника и перевел ему деньги

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-01T13:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Новоуренгоец нарвался на мошенника, когда пытался приобрести игровую приставку в интернете. В результате доверчивый ямалец потерял 19 710 рублей.

Выяснилось, что мужчина на одном из сайтов нашел объявление и связался с продавцом. Тот пояснил жителю Нового Уренгоя, что необходимо оплатить стоимость товара, только тогда он будет отправлен покупателю. Мужчина перевел деньги на указанный злоумышленником счет. До настоящего времени товар не доставлен, деньги не возвращены, «лжепродавец» перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, совершать покупки в Сети только с проверенных сайтов и помнить о том, что. покупая товар по объявлению у неизвестного лица, существует риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU