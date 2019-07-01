Городской пляж Салехарда взяли под круглосуточное видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-01T12:54:01+03:00

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На пляже реки Полябта в Салехарде по просьбам горожан установили четыре видеокамеры. Купольные вращаются на 360 градусов аппараты работать будут и днем, и ночью, для этого в них предусмотрен инфракрасный датчик, который позволяет получать качественную, детальную картинку даже в темное время суток.

Место выбрано не случайно, именно здесь проходят одни из самых массовых праздничных городских мероприятий. Камеры, в первую очередь, предназначены для охраны общественного порядка и контроля за соблюдением правил поведения на воде.

- Несмотря на то, что в летний период здесь находятся спасатели, камеры позволят более оперативно фиксировать опасные ситуации. Например, недалеко от пляжа находятся острова. Любители поплавать добираются до них, но сил на обратный путь им не хватает, - комментирует директор МКУ «ЕДДС города Салехард» Сергей Пузырев.

Современные камеры увеличивают изображение без потерь качества картинки до 32 раз, что позволяет на расстоянии 350-400 метров прочитать автомобильный регистрационный номер. Сейчас проходят пуско-наладочные работы и тестирование системы видеонаблюдения.

Всего в Салехарде планируется установить 92 видеокамеры в рамках программы «Безопасный город», что позволит полностью охватить окружную столицу видеонаблюдением, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU