Молодые ямальские бизнесмены поборются за грант в один миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-01T12:57:08+03:00

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На Ямале продолжается конкурс «Своё дело». Победители получат грантовую поддержку до 1 млн рублей, сообщили в правительстве ЯНАО. Департамент экономики ЯНАО оценит перспективы бизнеса 54 конкурсантов и решит, кто из молодых предпринимателей готов к личной защите проектов в сентябре.

Из окружного бюджета участники конкурса планируют привлечь в среднем не более 40% инвестиций, остальные средства – собственные накопления и банковские кредиты.

- Цель окружного конкурса «Своё дело» – дать шанс молодёжи на старт или развитие своего дела, - отметила директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева.

Кроме этого, все молодые бизнесмены в ходе конкурсных мероприятий получают новые знания и улучшают профессиональные навыки для ведения предпринимательской деятельности.

Как подчеркнула представитель профильного ведомства, с каждым годом улучшается качество представленных проектов, растёт число участников конкурса. Конкурс «Своё дело» проводится в арктическом регионе с 2013 года. За это время его участниками стали более 400 молодых ямальцев, на реализацию 35 бизнес-проектов выделены гранты из окружного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU