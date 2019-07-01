СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-01T11:47:19+03:00

На Ямале судят мужчину, который 23 года назад проводом задушил товарища Фото: Ольга Крыльцова

С 1996 года он скрывался от правосудия

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На Ямале перед судом предстанет мужчина за убийство, совершенное 23 года назад. В сентябре 1996 года он избил, а затем задушил электрическим проводом своего товарища, сообщает прокуратура ЯНАО.

В тот же день преступник попутным транспортом выехал в Сургут, а после пересек границу и скрылся на территории Республики Украина. В ноябре того же года мужчину объявили в розыск, а производство по уголовному делу приостановили.

В мае 2019-го его местонахождение было установлено. Обвиняемый был задержан и взят под стражу. На допросе он рассказал, что он вернулся в Российскую Федерацию, но вел затворнический образ жизни и в госучреждения не обращался, чтобы не попасть в поле зрение правоохранителей.

И.о. прокурора г. Ноябрьска утверждил обвинительное заключение, и уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU